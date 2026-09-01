Foire médiévale Rue Claude Sallier Saulieu

Informations pratiques

Saulieu

Foire médiévale

Rue Claude Sallier Centre-ville Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Oyez, oyez, la Foire médiévale arrive. Avis aux chevaliers, damoiselles, damoiseaux et amateurs de belles fêtes !

Notre commune vous invite à vivre une journée au temps du Moyen Âge. Personnages costumés, animations pour petits et grands, artisans et savoir-faire. Ambiance festive et familiale et restauration sur place .

Rue Claude Sallier Centre-ville Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 00 21

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English : Foire médiévale

L’événement Foire médiévale Saulieu a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Saulieu Morvan