Foire médiévale Rue Claude Sallier Saulieu
samedi 26 septembre 2026 · Rue Claude Sallier · Saulieu
Informations pratiques
Saulieu
Foire médiévale
Rue Claude Sallier Centre-ville Saulieu Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Oyez, oyez, la Foire médiévale arrive. Avis aux chevaliers, damoiselles, damoiseaux et amateurs de belles fêtes !
Notre commune vous invite à vivre une journée au temps du Moyen Âge. Personnages costumés, animations pour petits et grands, artisans et savoir-faire. Ambiance festive et familiale et restauration sur place .
Rue Claude Sallier Centre-ville Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 00 21
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English : Foire médiévale
L’événement Foire médiévale Saulieu a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Saulieu Morvan
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