Foire mensuelle Baraqueville

Foire mensuelle

Place François Mitterrand, rue de l’Eglise et place des Tilleuls Baraqueville Aveyron

Début : Mercredi 2026-03-11

fin : 2026-03-11

2026-03-11 2026-04-08 2026-05-13 2026-06-10 2026-07-08 2026-08-12 2026-09-09 2026-10-14 2026-11-11 2026-12-09

Chaque 2e mercredi du mois, c’est une institution !

On y vient de loin, du Tarn, du Lot, du Villefranchois, du Sud Aveyron, de l’Aubrac pour y vendre de tout, et parfois depuis plusieurs générations.

C’est une foire qui compte , Même malgré les 13 mois d’hiver de Baraqueville ! n’hésitent pas à dire certains forains. La clientèle est fidèle. Des habitués, souvent d’un certain âge, qui achètent beaucoup à la foire de l’habillement, de l’alimentaire et toutes sortes d’accessoires. .

English :

Every 2nd Wednesday of the month, it’s an institution!

