Foire mensuelle Corbigny

Foire mensuelle

Champs de foire Corbigny Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11 08:00:00

fin : 2025-11-11 13:00:00

Date(s) :

2025-11-11 2025-12-09

Grande foire mensuel, tous les deuxièmes mardis de chaque mois sur le champs de foire et dans les rues principales. .

Champs de foire Corbigny 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 11 98 accueil@corbigny.fr

