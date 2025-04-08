Foire mensuelle Corbigny
Foire mensuelle Corbigny mardi 11 novembre 2025.
Foire mensuelle
Champs de foire Corbigny Nièvre
Début : 2025-11-11 08:00:00
fin : 2025-11-11 13:00:00
2025-11-11 2025-12-09
Grande foire mensuel, tous les deuxièmes mardis de chaque mois sur le champs de foire et dans les rues principales. .
Champs de foire Corbigny 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 11 98 accueil@corbigny.fr
