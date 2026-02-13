Foire mensuelle Corbigny
Foire mensuelle Corbigny mardi 10 mars 2026.
Foire mensuelle
Champs de foire Corbigny Nièvre
Début : 2026-03-10 09:00:00
fin : 2026-10-13 12:59:00
2026-03-10 2026-04-14 2026-05-12 2026-06-09 2026-07-14 2026-08-11 2026-09-08 2026-10-13 2026-11-10 2026-12-08
Grande foire mensuel, tous les deuxièmes mardis de chaque mois sur le champs de foire et dans les rues principales. .
Champs de foire Corbigny 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 11 98 accueil@corbigny.fr
L’événement Foire mensuelle Corbigny a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Tannay Brinon Corbigny