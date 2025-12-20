Foire mensuelle d’Aixe-sur-Vienne

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-02

fin : 2026-01-02

Date(s) :

2026-01-02 2026-02-06 2026-03-06 2026-04-03 2026-05-01 2026-06-05

Foire mensuelle d’Aixe-sur-Vienne qui a lieu chaque premier vendredi du mois.

Retrouvez tous les producteurs, artisans, marchands de vêtements, de chaussures et d’autres spécialités sous la halle marchande.

Parkings à proximité, place de la mairie ou parking proche de la poste et de la salle Yves Montand.

Venez faire vos achats en fruits et légumes, volailles, conserves, viandes et bien d’autres spécialités d’artisans et de divers marchands (vêtements, chaussures…). .

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 70 77 00

English : Foire mensuelle d’Aixe-sur-Vienne

