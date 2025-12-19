Foire mensuelle de Battant Place Battant Besançon

Foire mensuelle de Battant Place Battant Besançon lundi 12 janvier 2026.

Place Battant BESANCON Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-12 08:00:00
fin : 2026-05-11 17:00:00

Date(s) :
2026-01-12 2026-02-09 2026-03-09 2026-04-13 2026-05-11 2026-06-08 2026-07-13 2026-08-10 2026-09-14 2026-10-12 2026-11-09 2026-12-14 2027-01-11 2027-02-08 2027-03-08 2027-04-12 2027-05-10 2027-06-14 2027-07-12 2027-08-09

Le 2ème lundi du mois foire mensuelle de 8h à 17h en hiver (17h30 en été).   .

Place Battant BESANCON Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 61 50 65  police-municipale@besancon.fr

English : Foire mensuelle de Battant

