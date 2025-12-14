Foire mensuelle de Saint-Léonard de Noblat Saint-Léonard-de-Noblat

Foire mensuelle de Saint-Léonard de Noblat

Centre ville Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-05

fin : 2026-10-05

Date(s) :

2026-01-05 2026-02-02 2026-03-02 2026-04-06 2026-05-04 2026-06-01 2026-07-06 2026-08-03 2026-09-07 2026-10-05 2026-11-02 2026-12-07

Venez trouver l’ambiance des foires où se côtoient tous types de produits de bouche mais aussi des des vêtements, plants de fleurs et de légumes, des canards, des poulets .

Centre ville Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 00 13 accueil@ville-saint-leonard.fr

