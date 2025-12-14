Foire mensuelle de Sauviat sur Vige Sauviat-sur-Vige

Foire mensuelle de Sauviat sur Vige

Place du 11 Novembre 1918 Sauviat-sur-Vige Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-01-13

fin : 2026-12-08

2026-01-13 2026-02-10 2026-03-10 2026-04-14 2026-05-12 2026-06-09 2026-07-14 2026-08-11 2026-09-08 2026-10-13 2026-11-10 2026-12-08 2027-01-12

Venez trouver l’ambiance des marchés où se côtoient tous types de produits de bouche mais aussi des plants de fleurs et de légumes .

Place du 11 Novembre 1918 Sauviat-sur-Vige 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 30 28 mairie.sauviat@wanadoo.fr

