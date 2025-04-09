Foire mensuelle Promenade des tilleuls Gray
Foire mensuelle Promenade des tilleuls Gray mercredi 12 novembre 2025.
Foire mensuelle
Promenade des tilleuls Place des Tilleuls Gray Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-12 08:00:00
fin : 2025-12-10 12:00:00
Date(s) :
2025-11-12 2025-12-10
La foire de Gray se déroule tous les deuxièmes mercredis du mois, en été comme en hiver sur la Place des tilleuls. .
Promenade des tilleuls Place des Tilleuls Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 92 42 30
