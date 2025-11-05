Foire mensuelle La Salvetat-Peyralès

Foire mensuelle

5, place de la mairie La Salvetat-Peyralès Aveyron

Début : Mercredi 2025-11-05

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05 2025-12-03 2026-01-07 2026-02-04 2026-03-04 2026-04-01 2026-05-06 2026-06-03 2026-07-01 2026-08-05 2026-09-02 2026-10-07 2026-11-04 2026-12-02

Marché mensuel tous les premiers mercredis matins du mois sur le tour de ville

5, place de la mairie La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 80 16 mairie-salvetat-peyrales@wanadoo.fr

English :

Monthly market every first Wednesday morning of the month around the city

German :

Monatsmarkt jeden ersten Mittwochmorgen des Monats auf dem Stadtrundgang

Italiano :

Mercato mensile ogni primo mercoledì mattina del mese in giro per la città

Espanol :

Mercado mensual todos los primeros miércoles del mes por la mañana en la ciudad

