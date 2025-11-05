Foire mensuelle La Salvetat-Peyralès

Foire mensuelle
5, place de la mairie La Salvetat-Peyralès Aveyron
Début : Mercredi 2025-11-05
fin : 2025-11-05
2025-11-05 2025-12-03 2026-01-07 2026-02-04 2026-03-04 2026-04-01 2026-05-06 2026-06-03 2026-07-01 2026-08-05 2026-09-02 2026-10-07 2026-11-04 2026-12-02
Marché mensuel tous les premiers mercredis matins du mois sur le tour de ville
5, place de la mairie La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 80 16 mairie-salvetat-peyrales@wanadoo.fr
English :
Monthly market every first Wednesday morning of the month around the city
German :
Monatsmarkt jeden ersten Mittwochmorgen des Monats auf dem Stadtrundgang
Italiano :
Mercato mensile ogni primo mercoledì mattina del mese in giro per la città
Espanol :
Mercado mensual todos los primeros miércoles del mes por la mañana en la ciudad
