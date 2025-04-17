Foire mensuelle, le 3ème jeudi du mois

Place des Martyrs Imphy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 08:00:00

fin : 2026-02-19 12:00:00

Date(s) :

2025-11-20 2025-12-17 2026-01-15 2026-02-19 2026-03-19 2026-04-16

Rendez-vous mensuel attirant quelques exposants en tout genre alimentation (fruits, légumes, saucissons…), vêtements, chaussures, bric à brac etc. .

Place des Martyrs Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 90 95 00 mairie@ville-imphy.fr

English : Foire mensuelle, le 3ème jeudi du mois

German : Foire mensuelle, le 3ème jeudi du mois

Italiano :

Espanol :

L’événement Foire mensuelle, le 3ème jeudi du mois Imphy a été mis à jour le 2025-08-20 par OT Sud Nivernais