Foire mensuelle, le 3ème jeudi du mois Imphy jeudi 20 novembre 2025.

Place des Martyrs Imphy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 08:00:00
fin : 2026-02-19 12:00:00

Date(s) :
2025-11-20 2025-12-17 2026-01-15 2026-02-19 2026-03-19 2026-04-16

Rendez-vous mensuel attirant quelques exposants en tout genre alimentation (fruits, légumes, saucissons…), vêtements, chaussures, bric à brac etc.    .

Place des Martyrs Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 90 95 00  mairie@ville-imphy.fr

