Foire mensuelle, le 3ème jeudi du mois Imphy
Place des Martyrs Imphy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-15 08:00:00
fin : 2026-02-19 12:00:00
Date(s) :
2026-01-15 2026-02-19 2026-03-19 2026-04-16
Rendez-vous mensuel attirant quelques exposants en tout genre alimentation (fruits, légumes, saucissons…), vêtements, chaussures, bric à brac etc. .
Place des Martyrs Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 90 95 00 mairie@ville-imphy.fr
English : Foire mensuelle, le 3ème jeudi du mois
