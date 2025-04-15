Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Foire mensuelle, le 3ème mardi du mois Place du Champ de Foire Decize mardi 18 novembre 2025.

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18 08:00:00
fin : 2025-12-16 12:00:00

Date(s) :
2025-11-18 2025-12-16 2026-01-20 2026-02-17

Grand rendez-vous mensuel attirant de nombreux exposants en tout genre alimentation (fruits, légumes, saucissons…), vêtements, chaussures, bric à brac etc.    .

Place du Champ de Foire Place du Champ de Foire et allée Marcel Merle Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 27 23  tourisme.decize@ccsn.fr

