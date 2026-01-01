Foire mensuelle, le 3ème mardi du mois Place du Champ de Foire Decize

Foire mensuelle, le 3ème mardi du mois

Place du Champ de Foire Place du Champ de Foire et allée Marcel Merle Decize Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 08:00:00

fin : 2026-02-17 12:00:00

Date(s) :

2026-01-20 2026-02-17

Grand rendez-vous mensuel attirant de nombreux exposants en tout genre alimentation (fruits, légumes, saucissons…), vêtements, chaussures, bric à brac etc. .

Place du Champ de Foire Place du Champ de Foire et allée Marcel Merle Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 27 23 tourisme.decize@ccsn.fr

