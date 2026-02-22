Foire mensuelle Naucelle
Foire mensuelle Naucelle mercredi 25 mars 2026.
Foire mensuelle
Naucelle Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-03-25
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-03-25 2026-04-29 2026-05-27 2026-06-24 2026-07-29 2026-08-26 2026-09-30 2026-10-28 2026-11-25 2026-12-30
Ce marché regroupe des producteurs locaux ou des commerçants de l’Aveyron. Vous y trouverez des produits gastronomiques et artisanaux.
Chaque dernier mercredi du mois .
Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 82 90
English :
This market brings together local producers and traders from the Aveyron. You will find gastronomic and artisanal products.
L’événement Foire mensuelle Naucelle a été mis à jour le 2026-02-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)