Foire Mensuelle

Pont-de-Salars Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-16

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-04-16 2026-05-21 2026-06-18 2026-07-16 2026-08-20 2026-09-17 2026-10-15 2026-11-19 2026-12-17

Tous les 3ème jeudis du mois, une foire se tient dans le village. Fruits/Légumes, Volailles, Charcutier,…

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Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 84 27

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English :

Every 3rd Thursday of the month, a fair is held in the village. Fruit/vegetables, poultry, butchers,…

L’événement Foire Mensuelle Pont-de-Salars a été mis à jour le 2026-03-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)