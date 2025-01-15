Foire mensuelle Rieupeyroux
Foire mensuelle Rieupeyroux mercredi 19 novembre 2025.
Foire mensuelle
Rieupeyroux Aveyron
Début : Mercredi 2025-11-19
fin : 2025-12-17
2025-11-19 2025-12-17 2026-01-14 2026-02-18 2026-03-18 2026-04-15 2026-05-20 2026-06-18 2026-07-15 2026-08-19 2026-09-16 2026-10-21 2026-11-18 2026-12-16
Chaque 3ème mercredis du mois en matinée.
Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 51 12 mairie-rieupeyroux@orange.fr
English :
Every 3rd Wednesday morning of the month.
German :
Jeden 3. Mittwoch im Monat am Vormittag.
Italiano :
Ogni 3° mercoledì del mese al mattino.
Espanol :
El tercer miércoles de cada mes por la mañana.
L’événement Foire mensuelle Rieupeyroux a été mis à jour le 2025-10-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)