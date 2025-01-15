Foire mensuelle Rieupeyroux

Foire mensuelle Rieupeyroux mercredi 19 novembre 2025.

Foire mensuelle

Rieupeyroux Aveyron

Début : Mercredi 2025-11-19

fin : 2025-12-17

2025-11-19 2025-12-17 2026-01-14 2026-02-18 2026-03-18 2026-04-15 2026-05-20 2026-06-18 2026-07-15 2026-08-19 2026-09-16 2026-10-21 2026-11-18 2026-12-16

Chaque 3ème mercredis du mois en matinée.

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 51 12 mairie-rieupeyroux@orange.fr

English :

Every 3rd Wednesday morning of the month.

German :

Jeden 3. Mittwoch im Monat am Vormittag.

Italiano :

Ogni 3° mercoledì del mese al mattino.

Espanol :

El tercer miércoles de cada mes por la mañana.

