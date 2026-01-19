Foire Moulins 2026 Les Celtes, terres de légendes Parc des expositions Avermes

Foire Moulins 2026 Les Celtes, terres de légendes

Parc des expositions 3 avenue des Isles Avermes Allier

Début : 2026-02-06 10:00:00

fin : 2026-02-15 19:00:00

2026-02-06

Le Foire de Moulins revient en 2026 avec la thématique Les Celtes Terres de Légendes !

Parc des expositions 3 avenue des Isles Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 19 15 info@moulins-expo.fr

The Foire de Moulins returns in 2026 with the theme: The Celts Land of Legends!

L’événement Foire Moulins 2026 Les Celtes, terres de légendes Avermes a été mis à jour le 2026-01-19 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région