Foire primée aux veaux de lait à Beynat Beynat

Beynat Corrèze
Le lundi 3 novembre, Beynat va accueillir une foire primée aux veaux de lait, habituellement organisée à Beaulieu-sur-Dordogne. En raison du contexte sanitaire, l’édition se tiendra exceptionnellement à la Halle Claude Duneton de Beynat. Ce rendez-vous incontournable met en avant l’élevage corrézien et le savoir-faire des éleveurs. Le jury sera composé des membres de l’organisation des foires bovines de Beaulieu, garants de la qualité et de l’authenticité de l’évènement. .
Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 85 50 25
