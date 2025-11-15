Foire puériculture et bourse aux jouets Salle des fêtes Bouafles
Foire puériculture et bourse aux jouets Salle des fêtes Bouafles samedi 15 novembre 2025.
Foire puériculture et bourse aux jouets
Salle des fêtes 2 allée des Myosotis Bouafles Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-15 09:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
Date(s) :
2025-11-15
L’APPEB, association Pour les Petits Ecoliers de Bouafles, organise les 15 et 16 novembre une foire à la puériculture et bourse aux jouets, vous pourrez venir chiner de bonnes affaires pour vos loulous de 0 à 16 ans. .
Salle des fêtes 2 allée des Myosotis Bouafles 27700 Eure Normandie +33 6 76 68 55 31
English : Foire puériculture et bourse aux jouets
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Foire puériculture et bourse aux jouets Bouafles a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération