Foire Rurale du CIVAM à Saint-Georges-de-Rex Saint-Georges-de-Rex
Foire Rurale du CIVAM à Saint-Georges-de-Rex Saint-Georges-de-Rex samedi 2 mai 2026.
Saint-Georges-de-Rex
Foire Rurale du CIVAM à Saint-Georges-de-Rex
Place du Champ de Foire Saint-Georges-de-Rex Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 09:30:00
fin : 2026-05-02 13:30:00
Date(s) :
2026-05-02
Foire Rurale du CIVAM samedi 2 mai 2026 de 9h30 à 13h30 à St Georges de Rex.
Cette année au T’as pas ?
Paille, fumier, BRF, grains, poules, plants de légumes et d’aromates pour jardiniers et éleveurs amateurs, mais aussi un marché fermier de producteurs locaux, des démonstrations artisanales, un affuteur-rémouleur, des animations gratuites pour petits et grands…
Buvette et restauration sur place ! .
Place du Champ de Foire Saint-Georges-de-Rex 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 35 04 00 mairie.stgeorgesderex@orange.fr
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English : Foire Rurale du CIVAM à Saint-Georges-de-Rex
L’événement Foire Rurale du CIVAM à Saint-Georges-de-Rex Saint-Georges-de-Rex a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Niort Marais Poitevin