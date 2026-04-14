Saint-Georges-de-Rex

Foire Rurale du CIVAM à Saint-Georges-de-Rex

Place du Champ de Foire Saint-Georges-de-Rex Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 09:30:00

fin : 2026-05-02 13:30:00

Date(s) :

2026-05-02

Foire Rurale du CIVAM samedi 2 mai 2026 de 9h30 à 13h30 à St Georges de Rex.

Cette année au T’as pas ?

Paille, fumier, BRF, grains, poules, plants de légumes et d’aromates pour jardiniers et éleveurs amateurs, mais aussi un marché fermier de producteurs locaux, des démonstrations artisanales, un affuteur-rémouleur, des animations gratuites pour petits et grands…

Buvette et restauration sur place ! .

Place du Champ de Foire Saint-Georges-de-Rex 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 35 04 00 mairie.stgeorgesderex@orange.fr

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English : Foire Rurale du CIVAM à Saint-Georges-de-Rex

L’événement Foire Rurale du CIVAM à Saint-Georges-de-Rex Saint-Georges-de-Rex a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Niort Marais Poitevin