Foire Saint André

Guebwiller Haut-Rhin

Début : Lundi 2025-12-01 08:00:00

fin : 2025-12-01 18:00:00

2025-12-01

Grande braderie hivernale dans toute la ville. Cette fête, du fait de son rapprochement avec la Saint Nicolas, est réputée pour la quantité impressionnante de Manalas qui y sont proposés (brioches en forme de petits bonhommes). .

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 80 61

English :

The city’s biggest winter flea market, famous for the large number of Manalas (buns in the shape of little men) on offer.

German :

Großer Winterausverkauf in der ganzen Stadt, berühmt für die große Menge an Manalas, die dort angeboten werden (Brötchen in Form von kleinen Männchen).

Italiano :

Una grande vendita di strada invernale in tutta la città, famosa per il gran numero di Manala offerti (panini a forma di omini).

Espanol :

Una gran venta ambulante de invierno por toda la ciudad, famosa por la gran cantidad de Manalas que se ofrecen (bollos con forma de hombrecillos).

