Foire Saint Denis Champ de Foire Val-Couesnon

Champ de Foire Antrain Val-Couesnon Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-14

2025-10-11 2025-10-14

La traditionnelle foire Saint Denis d’Antrain se déroulera les samedi 11, dimanche 12 et mardi 14 octobre 2025.

Elle débutera par le vide-greniers le samedi. Profitez aussi ce jour-là des tarifs réduits sur les manèges.

Dimanche 12 et mardi 14 Matériel agricole, vente au déballage, concessionnaires auto.

Pendant les trois jours de la foire, fête foraine et restauration sur place.

Vide-greniers sans réservation (placé au fur et à mesure des arrivées).

Inscriptions vente au déballage accueil@valcouesnon.fr 02 99 98 71 30 .

Champ de Foire Antrain Val-Couesnon 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 98 71 30

L’événement Foire Saint Denis Val-Couesnon a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne