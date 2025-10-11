Foire Saint-Géraud Monsempron Monsempron-Libos

Foire Saint-Géraud Monsempron Monsempron-Libos samedi 11 octobre 2025.

Foire Saint-Géraud

Monsempron Au bourg Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-11 2025-10-12

Foire organisée par le Comité des fêtes de Monsempron-Libos, en partenariat avec l’association Maison des Familles avec concours de pétanque, expo voitures anciennes, jeu de piste en famille, fête foraine, animation, repas sur réservation, animations…

Foire organisée par le Comité des fêtes de Monsempron-Libos, en partenariat avec l’association Maison des Familles et avec au programme

Le samedi 11 octobre

14h30 concours de pétanque amicale en doublette organisé par Comité des fêtes de Monsempron-Libos,

Dimanche 12 octobre

Exposition de voitures anciennes.

Vide-greniers

12h repas par le comité des Fêtes avec poule au pot, sur réservation. Amenez vos couverts.

Marché des producteurs.

Fête foraine tout le week-end. .

Monsempron Au bourg Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 48 89 95

English : Foire Saint-Géraud

Fair organized by the Monsempron-Libos Festival Committee, in partnership with the Maison des Familles association with a pétanque competition, vintage car exhibition, family treasure hunt, funfair, entertainment, meals by reservation, entertainment, etc.

German : Foire Saint-Géraud

Vom Festkomitee von Monsempron-Libos in Zusammenarbeit mit dem Verein Maison des Familles organisierter Jahrmarkt mit Boule-Wettbewerb, Oldtimer-Ausstellung, Familien-Schnitzeljagd, Jahrmarkt, Animation, Essen auf Vorbestellung, Animationen?

Italiano :

Fiera organizzata dal Comitato delle feste di Monsempron-Libos, in collaborazione con l’associazione Maison des Familles, con gara di bocce, esposizione di auto d’epoca, caccia al tesoro per famiglie, luna park, animazione, pasti su prenotazione, ecc

Espanol : Foire Saint-Géraud

Feria organizada por el Comité des fêtes de Monsempron-Libos, en colaboración con la asociación Maison des Familles, con concurso de petanca, exposición de coches de época, búsqueda del tesoro en familia, parque de atracciones, animaciones, comidas previa reserva, etc

