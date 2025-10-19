Foire Saint-Luc conférence, dégustations, quiz territoire… Gavray-sur-Sienne

Foire Saint-Luc conférence, dégustations, quiz territoire… Gavray-sur-Sienne dimanche 19 octobre 2025.

Foire Saint-Luc conférence, dégustations, quiz territoire…

La Lande Saint-Luc Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Stand Coutances tourisme foire Saint-Luc du 17 au 19 octobre 2025 démonstrations, ateliers, dégustations… .

La Lande Saint-Luc Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

English : Foire Saint-Luc conférence, dégustations, quiz territoire…

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Foire Saint-Luc conférence, dégustations, quiz territoire… Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2025-10-10 par Coutances Tourisme