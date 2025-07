Foire Saint-Luc Gavray Gavray-sur-Sienne

Foire Saint-Luc Gavray Gavray-sur-Sienne dimanche 19 octobre 2025.

Foire Saint-Luc

Gavray Champ de foire Gavray-sur-Sienne Manche

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-19

Connue depuis Richard Coeur de Lion, la foire Saint-Luc est une des plus anciennes foires de la Manche. Elle accueille chaque année 100 000 visiteurs et 600 exposants.

Chiens et volailles, foire traditionnelle confection, objets divers, habitat, loisirs, véhicules, agricole, citrouilles, alimentaire…

Et toujours la foire à la citrouille. Les citrouilles reviennent en force sur la foire Saint-Luc. Fruit traditionnel de cette manifestation automnale, la citrouille est mise à l’honneur par la municipalité qui lui dédie un stand. Plusieurs concours égayent ces festivités. .

Du vendredi 17 au dimanche 19 octobre sur la Lande Saint-Luc à Gavray (Gavray-sur-Sienne).

Gavray Champ de foire Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 91 22 11 mairie@gavray.fr

English : Foire Saint-Luc

Known since the time of Richard the Lionheart, the Foire Saint-Luc is one of the oldest fairs in La Manche. Every year, it welcomes 100,000 visitors and 600 exhibitors.

Dogs and poultry, traditional fair: clothing, various objects, housing, leisure, vehicles, agriculture, pumpkins, food…

And always the pumpkin fair. Pumpkins are back in force at the Foire Saint-Luc. The traditional fruit of this autumn event, the pumpkin is given pride of place by the municipality, which dedicates a stand to it. Several competitions brighten up the festivities.

Friday October 17 to Sunday October 19 on the Lande Saint-Luc in Gavray (Gavray-sur-Sienne).

German :

Die seit Richard Löwenherz bekannte Saint-Luc-Messe ist eine der ältesten Messen im Departement Manche. Sie wird jedes Jahr von 100.000 Besuchern und 600 Ausstellern besucht.

Hunde und Geflügel, traditionelle Messe: Konfektion, verschiedene Gegenstände, Wohnen, Freizeit, Fahrzeuge, Landwirtschaft, Kürbisse, Lebensmittel…

Und immer noch die Kürbismesse. Die Kürbisse kehren mit Macht auf die Saint-Luc-Messe zurück. Als traditionelle Frucht dieser Herbstveranstaltung wird der Kürbis von der Gemeinde geehrt, die ihm einen Stand widmet. Mehrere Wettbewerbe lockern die Feierlichkeiten auf. .

Von Freitag, dem 17. bis Sonntag, dem 19. Oktober auf der Heide Saint-Luc in Gavray (Gavray-sur-Sienne).

Italiano :

Conosciuta fin dai tempi di Riccardo Cuor di Leone, la Foire Saint-Luc è una delle fiere più antiche della Manche. Ogni anno accoglie 100.000 visitatori e 600 espositori.

Cani e pollame, fiera tradizionale: abbigliamento, oggetti vari, abitazioni, tempo libero, veicoli, agricoltura, zucche, cibo…

E sempre la fiera della zucca. Le zucche sono tornate in forze alla Foire Saint-Luc. Frutto tradizionale di questo evento autunnale, le zucche occupano un posto d’onore per il Comune, che dedica loro uno stand. I festeggiamenti comprendono una serie di concorsi.

Da venerdì 17 a domenica 19 ottobre sul Lande Saint-Luc a Gavray (Gavray-sur-Sienne).

Espanol :

Conocida desde la época de Ricardo Corazón de León, la Foire Saint-Luc es una de las ferias más antiguas de La Mancha. Cada año acoge a 100.000 visitantes y 600 expositores.

Perros y aves de corral, feria tradicional: ropa, objetos diversos, vivienda, ocio, vehículos, agricultura, calabazas, alimentación…

Y siempre la feria de la calabaza. Las calabazas vuelven con fuerza a la Foire Saint-Luc. Fruto tradicional de este acontecimiento otoñal, las calabazas ocupan un lugar de honor en el ayuntamiento, que les dedica un stand. La fiesta incluye varios concursos.

Del viernes 17 al domingo 19 de octubre en la Lande Saint-Luc de Gavray (Gavray-sur-Sienne).

