Foire Saint-Luc Gavray Gavray-sur-Sienne

Informations pratiques

Gavray-sur-Sienne

Foire Saint-Luc

Gavray Champ de foire Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 09:00:00

fin : 2026-10-17 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Héritière d’une tradition de près de mille ans, la foire Saint-Luc est une grande fête populaire où se mêlent patrimoine, terroir, gastronomie et traditions agricoles.

Vendredi : foires à la volaille et aux chevaux, concours de foals et chiens de troupeau.

Tout le week-end : déballages, expositions, citrouilles, produits du terroir, spécialités gourmandes et manèges.

Samedi et dimanche : camp viking, démonstrations et reconstitutions de batailles. Nouveauté 2026 : espace détente et jeu de piste immersif.

Gratuit. Parkings communaux payants.

Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre, de 9h à 18h sur la Lande Saint-Luc à Gavray (Gavray-sur-Sienne). .

Gavray Champ de foire Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 91 22 11 mairie@gavray.fr

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English : Foire Saint-Luc

L’événement Foire Saint-Luc Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme