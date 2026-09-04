Foire Saint-Luc Gavray Gavray-sur-Sienne
samedi 17 octobre 2026 · Gavray · Gavray-sur-Sienne
Informations pratiques
Gavray-sur-Sienne
Foire Saint-Luc
Gavray Champ de foire Gavray-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:00:00
fin : 2026-10-17 18:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Héritière d’une tradition de près de mille ans, la foire Saint-Luc est une grande fête populaire où se mêlent patrimoine, terroir, gastronomie et traditions agricoles.
Vendredi : foires à la volaille et aux chevaux, concours de foals et chiens de troupeau.
Tout le week-end : déballages, expositions, citrouilles, produits du terroir, spécialités gourmandes et manèges.
Samedi et dimanche : camp viking, démonstrations et reconstitutions de batailles. Nouveauté 2026 : espace détente et jeu de piste immersif.
Gratuit. Parkings communaux payants.
Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre, de 9h à 18h sur la Lande Saint-Luc à Gavray (Gavray-sur-Sienne). .
Gavray Champ de foire Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 91 22 11 mairie@gavray.fr
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English : Foire Saint-Luc
L’événement Foire Saint-Luc Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme
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