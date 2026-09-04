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Foire Saint-Luc Gavray Gavray-sur-Sienne

dimanche 18 octobre 2026 · Gavray · Gavray-sur-Sienne

Foire Saint-Luc Gavray Gavray-sur-Sienne

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Gavray
Adresse
Champ de foire
Ville
50450 Gavray-sur-Sienne
Département
Manche
Tarif

Gavray-sur-Sienne

Foire Saint-Luc

Gavray Champ de foire Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :
2026-10-18

Héritière d’une tradition de près de mille ans, la foire Saint-Luc est une grande fête populaire où se mêlent patrimoine, terroir, gastronomie et traditions agricoles.

Vendredi : foires à la volaille et aux chevaux, concours de foals et chiens de troupeau.
Tout le week-end : déballages, expositions, citrouilles, produits du terroir, spécialités gourmandes et manèges.
Samedi et dimanche : camp viking, démonstrations et reconstitutions de batailles. Nouveauté 2026 : espace détente et jeu de piste immersif.

Gratuit. Parkings communaux payants.

Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre, de 9h à 18h sur la Lande Saint-Luc à Gavray (Gavray-sur-Sienne).   .

Gavray Champ de foire Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 91 22 11  mairie@gavray.fr

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English : Foire Saint-Luc

L’événement Foire Saint-Luc Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme

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