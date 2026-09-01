Informations pratiques

Saint-James

Foire Saint-Macé

2 place du Champ de Foire Saint-James Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26

fin : 2026-09-28

Date(s) :

2026-09-26

Foire Millénaire de la Manche.

Au programme : concerts, soirée DJ, feu d’artifice, fête foraine, braderie, exposants, concours de cuisine, animations et exposition au pôle agricole, buvette et restauration sur place. .

2 place du Champ de Foire Saint-James 50240 Manche Normandie +33 2 33 89 62 13 evenementiel@mairie-stjames.com

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English : Foire Saint-Macé

L’événement Foire Saint-Macé Saint-James a été mis à jour le 2026-09-10 par OT MSM Normandie – BIT Genêts