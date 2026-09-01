Foire Saint-Macé Saint-James
samedi 26 septembre 2026 · Saint-James
Informations pratiques
Saint-James
Foire Saint-Macé
2 place du Champ de Foire Saint-James Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26
fin : 2026-09-28
Date(s) :
2026-09-26
Foire Millénaire de la Manche.
Au programme : concerts, soirée DJ, feu d’artifice, fête foraine, braderie, exposants, concours de cuisine, animations et exposition au pôle agricole, buvette et restauration sur place. .
2 place du Champ de Foire Saint-James 50240 Manche Normandie +33 2 33 89 62 13 evenementiel@mairie-stjames.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Foire Saint-Macé
L’événement Foire Saint-Macé Saint-James a été mis à jour le 2026-09-10 par OT MSM Normandie – BIT Genêts