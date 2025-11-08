Foire Saint-Martin Place La Rochefoucauld Angers

Foire Saint-Martin Place La Rochefoucauld Angers samedi 8 novembre 2025.

Foire Saint-Martin

Place La Rochefoucauld Foire Saint Martin Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-08 2025-11-09 2025-11-10 2025-11-11 2025-11-12 2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16 2025-11-19 2025-11-21 2025-11-22 2025-11-23 2025-11-26 2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30

La Fête foraine angevine est prête à vous faire tourner la tête ! De nombreuses attractions et stands n’attendent que vous ! .

Place La Rochefoucauld Foire Saint Martin Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 contact@foiresaintmartin-angers.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Foire Saint-Martin Angers a été mis à jour le 2025-10-13 par Destination Angers