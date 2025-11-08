Foire Saint-Martin Place La Rochefoucauld Angers
Foire Saint-Martin
Place La Rochefoucauld Foire Saint Martin Angers Maine-et-Loire
Début : 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-30
2025-11-08 2025-11-09 2025-11-10 2025-11-11 2025-11-12 2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16 2025-11-19 2025-11-21 2025-11-22 2025-11-23 2025-11-26 2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30
La Fête foraine angevine est prête à vous faire tourner la tête ! De nombreuses attractions et stands n’attendent que vous ! .
Place La Rochefoucauld Foire Saint Martin Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 contact@foiresaintmartin-angers.fr
