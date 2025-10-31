Foire Saint-Martin Concarneau
Foire Saint-Martin Concarneau vendredi 31 octobre 2025.
Foire Saint-Martin
Place du 08 mai 1945 Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-10-31
Fête foraine manèges pour petits et grands
Horaires
– Mercredi de 14h à 22h
A partir de 16h30 jusqu’à minuit
– vendredi, Samedi, dimanche et jours fériés 14h à minuit
Tous les mercredis un ticket acheté/un ticket offert avec le dépliant disponible chez les commerçants.
Samedi 01/11 défilé Halloween à 13h30
Samedi 15/11 Spectacle son et lumières en Ville-Close à 21h30
Samedi 22/11 Feu d’artifice à 22h au Quai Nul
Dimanche 23/11 Défilé du Père Noël à 14h30
Tous les samedis défilé de vos personnages préférés à 15h .
Place du 08 mai 1945 Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 01 44
L’événement Foire Saint-Martin Concarneau a été mis à jour le 2025-10-06 par OTC CCA