Foire Saint-Martin Concarneau

Foire Saint-Martin Concarneau vendredi 31 octobre 2025.

Foire Saint-Martin

Place du 08 mai 1945 Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-10-31

Fête foraine manèges pour petits et grands

Horaires

– Mercredi de 14h à 22h

A partir de 16h30 jusqu’à minuit

– vendredi, Samedi, dimanche et jours fériés 14h à minuit

Tous les mercredis un ticket acheté/un ticket offert avec le dépliant disponible chez les commerçants.

Samedi 01/11 défilé Halloween à 13h30

Samedi 15/11 Spectacle son et lumières en Ville-Close à 21h30

Samedi 22/11 Feu d’artifice à 22h au Quai Nul

Dimanche 23/11 Défilé du Père Noël à 14h30

Tous les samedis défilé de vos personnages préférés à 15h .

Place du 08 mai 1945 Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 01 44

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Foire Saint-Martin Concarneau a été mis à jour le 2025-10-06 par OTC CCA