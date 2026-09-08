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FOIRE SAINT MARTIN Sur le parking du Palais des Expositions Perpignan

samedi 24 octobre 2026 · Sur le parking du Palais des Expositions · Perpignan

FOIRE SAINT MARTIN Sur le parking du Palais des Expositions Perpignan

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Sur le parking du Palais des Expositions
Adresse
Avenue du Palais des Expositions
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
2 2 10 Tarif de base - plein tarif Plein tarif

Perpignan

FOIRE SAINT MARTIN

Sur le parking du Palais des Expositions Avenue du Palais des Expositions Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 2 – 2 – 10

Tarif de base – plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:00:00
fin : 2026-11-22 00:00:00

Date(s) :
2026-10-24

La Foire de la Saint-Martin est de retour à Perpignan !
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Sur le parking du Palais des Expositions Avenue du Palais des Expositions Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 

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English :

? The Saint-Martin Fair is back %E0 in Perpignan! ?

L’événement FOIRE SAINT MARTIN Perpignan a été mis à jour le 2026-09-08 par PERPIGNAN TOURISME

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