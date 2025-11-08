Foire Saint-Martin Saint-Hilaire-du-Harcouët

Foire Saint-Martin

Centre ville Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Début : Lundi Lundi 2025-11-08 09:00:00

fin : 2025-11-11 20:00:00

2025-11-08

Cette année, la foire Saint-Martin aura lieu le samedi 8, le dimanche 9 et le mardi 11 novembre, et la fête foraine jusqu’au dimanche 16 novembre 2025.

La foire Saint-Martin c’est sa fête foraine avec ses manèges, ses déballages, ses stands, ses camelots, ses expositions de matériel de toutes sortes, ses différents salons, habitat, ameublement, développement durable, le Pôle Vélo, le Pôle automobiles, le Village du Terroir, ses concours agricoles.

La foire est également une vitrine pour les entreprises locales qui y exposent leurs produits (artisans, commerces d’ameublement, concessionnaires automobiles, cycles, agricoles, horticulteurs, etc.). .

Centre ville Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie

English : Foire Saint-Martin

