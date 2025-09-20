Foire Saint-Mathieu Beaussais-sur-Mer
Foire Saint-Mathieu Beaussais-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.
Foire Saint-Mathieu
Parking salle des Fêtes Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Fête foraine
Spectacles équestres
Danses & animations
Expositions et ventes d’animaux
Taureau mécanique
Vide-Greniers
Concours de boules bretonnes
Buvette et restauration .
Parking salle des Fêtes Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 82 60 60
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Foire Saint-Mathieu Beaussais-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme