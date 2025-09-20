Foire Saint-Mathieu Beaussais-sur-Mer

Foire Saint-Mathieu Beaussais-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.

Foire Saint-Mathieu

Parking salle des Fêtes Beaussais-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Fête foraine

Spectacles équestres

Danses & animations

Expositions et ventes d’animaux

Taureau mécanique

Vide-Greniers

Concours de boules bretonnes

Buvette et restauration .

Parking salle des Fêtes Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 82 60 60

L’événement Foire Saint-Mathieu Beaussais-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme