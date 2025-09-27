Foire Saint-Michel 2025 Rue Philippe Lebon Le Havre

La traditionnelle Foire Saint-Michel revient cette année du 27 septembre au 19 octobre, avec ses nombreux manèges et attractions, et ses délicieuses gourmandises !

Rendez-vous festif attendu chaque année, la Foire Saint-Michel prend ses quartiers au Havre pour trois semaines de divertissement. Petits et grands pourront profiter des nombreux manèges, attractions à sensations et des stands gourmands, dans une ambiance festive et conviviale.

Deux journées spéciales permettront de profiter de tarifs réduits sur l’ensemble des manèges et attractions participants le mercredi 8 octobre et le samedi 18 octobre. .

Rue Philippe Lebon Champ de Foire Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie foirestmichel76@gmail.com

