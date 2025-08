Foire Saint-Michel Fumay

Foire Saint-Michel Fumay dimanche 28 septembre 2025.

Foire Saint-Michel

Place du Baty Fumay Ardennes

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Foire ouverte au public de 7h à 19h. Au programme de cette journée Brocante Camelots. Reconstitution d’un campement militaire. Jeu de quilles. Promenades à poney. Animations variées. Participation des pompiers. Scène ouverte de 12h30 à 17h30.(chanteurs en groupes ou individuels, chorales, danseurs etc…). Bars éphémères et petite restauration sur place. Bienvenue à toutes et tous.

Place du Baty Fumay 08170 Ardennes Grand Est +33 3 24 41 10 34 mairie@fumay.fr

English :

Fair open to the public from 7am to 7pm. On the program: Brocante Camelots. Reconstruction of a military camp. Bowling. Pony rides. Various entertainments. Participation of the fire department. Open stage from 12:30 to 5:30 pm (singers in groups or individuals, choirs, dancers, etc.). Temporary bars and snacks on site. All welcome.

German :

Messe für die Öffentlichkeit von 7 bis 19 Uhr geöffnet. Programm dieses Tages: Trödelmarkt Camelots. Nachbau eines Militärlagers. Spiel auf der Kegelbahn. Spaziergänge auf Ponys. Verschiedene Animationen. Teilnahme der Feuerwehr. Offene Bühne von 12:30 bis 17:30 Uhr (Sänger in Gruppen oder einzeln, Chöre, Tänzer usw.). Kurzlebige Bars und kleine Snacks vor Ort. Willkommen an alle.

Italiano :

Fiera aperta al pubblico dalle 7.00 alle 19.00. Il programma della giornata prevede: Brocante Camelots. Rievocazione di un accampamento militare. Bowling. Cavalcate di pony. Diversi intrattenimenti. Partecipazione dei Vigili del Fuoco. Palcoscenico aperto dalle 12.30 alle 17.30 (cantanti singoli o in gruppo, cori, ballerini, ecc.). Bar e snack temporanei sul posto. Tutti sono i benvenuti.

Espanol :

Feria abierta al público de 7.00 a 19.00 h. En el programa del día: Brocante Camelots. Recreación de un campamento militar. Bolos. Paseos en poni. Diversas animaciones. Participación de los bomberos. Escenario abierto de 12.30 a 17.30 horas (cantantes individuales o en grupo, coros, bailarines, etc.). Bares temporales y aperitivos in situ. Todos son bienvenidos.

L’événement Foire Saint-Michel Fumay a été mis à jour le 2025-07-28 par Ardennes Tourisme