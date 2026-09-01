Foire Saint-Michel Fumay
dimanche 27 septembre 2026 · Fumay
Informations pratiques
Fumay
Foire Saint-Michel
Place du Baty Fumay Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Rendez-vous sur la place du Baty de 7h à 19h. Vide-grenier – Brocante – Camelots. Animations – Scène ouverte – Jeu de quilles. Buvettes et petite restauration sur place. Nous vous attendons nombreuses et nombreux !
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Place du Baty Fumay 08170 Ardennes Grand Est +33 3 24 41 10 34 maire@fumay.fr
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English :
Join us at Place du Baty from 7 a.m. to 7 p.m. Yard sale – Flea market – Street vendors. Entertainment – Open stage – Bowling. Refreshments and light meals available on site. We hope to see many of you there!
L’événement Foire Saint-Michel Fumay a été mis à jour le 2026-09-09 par Ardennes Tourisme
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