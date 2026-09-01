Informations pratiques

Fumay

Foire Saint-Michel

Place du Baty Fumay Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Rendez-vous sur la place du Baty de 7h à 19h. Vide-grenier – Brocante – Camelots. Animations – Scène ouverte – Jeu de quilles. Buvettes et petite restauration sur place. Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

.

Place du Baty Fumay 08170 Ardennes Grand Est +33 3 24 41 10 34 maire@fumay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us at Place du Baty from 7 a.m. to 7 p.m. Yard sale – Flea market – Street vendors. Entertainment – Open stage – Bowling. Refreshments and light meals available on site. We hope to see many of you there!

L’événement Foire Saint-Michel Fumay a été mis à jour le 2026-09-09 par Ardennes Tourisme