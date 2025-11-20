Foire Sainte Catherine

Place Xavier Jourdain Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-20 07:00:00

fin : 2025-11-20 18:00:00

Date(s) :

2025-11-20

Nombreux exposants, artisans et machines agricoles

La Foire Sainte-Catherine est la plus ancienne foire agricole d’Alsace et donc un rendez-vous incontournable pour tous les exposants, artisans, producteurs de la région et des alentours. C’est simple on y trouve tout textile, produits du terroir, artisanat, démonstrations, machines agricoles, bétail, restauration, musique, …une mine de bonnes affaires qui dure toute la journée.

Animations, concours, restauration sont proposés à chaque coin de rue. Parking facile et gratuit, l’essentiel du marché est en zone piétonne. .

Place Xavier Jourdain Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 00 04 accueil@altkirch-alsace.fr

English :

Many exhibitors, craftsmen and agricultural machinery

German :

Zahlreiche Aussteller, Handwerker und Landmaschinen

Italiano :

Molti espositori, artigiani e macchine agricole

Espanol :

Numerosos expositores, artesanos y maquinaria agrícola

L’événement Foire Sainte Catherine Altkirch a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de tourisme du Sundgau