Foire Sainte Catherine Altkirch
Foire Sainte Catherine Altkirch jeudi 20 novembre 2025.
Foire Sainte Catherine
Place Xavier Jourdain Altkirch Haut-Rhin
Début : Jeudi 2025-11-20 07:00:00
fin : 2025-11-20 18:00:00
2025-11-20
Nombreux exposants, artisans et machines agricoles
La Foire Sainte-Catherine est la plus ancienne foire agricole d’Alsace et donc un rendez-vous incontournable pour tous les exposants, artisans, producteurs de la région et des alentours. C’est simple on y trouve tout textile, produits du terroir, artisanat, démonstrations, machines agricoles, bétail, restauration, musique, …une mine de bonnes affaires qui dure toute la journée.
Animations, concours, restauration sont proposés à chaque coin de rue. Parking facile et gratuit, l’essentiel du marché est en zone piétonne. .
Place Xavier Jourdain Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 00 04 accueil@altkirch-alsace.fr
English :
Many exhibitors, craftsmen and agricultural machinery
German :
Zahlreiche Aussteller, Handwerker und Landmaschinen
Italiano :
Molti espositori, artigiani e macchine agricole
Espanol :
Numerosos expositores, artesanos y maquinaria agrícola
