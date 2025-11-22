Foire de la Sainte-Catherine

Centre bourg Briouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-22 07:00:00

fin : 2025-11-24 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22

La foire de la Sainte-Catherine, fin novembre, est l’une des plus anciennes de la région. C’est le rendez-vous des pépiniéristes d’abord, avec une foire aux arbres et aux végétaux, mais aussi une foire à tout et une foire agricole. Des animations et une fête foraine attirent petits et grands à Briouze.

Les associations et le comité des fêtes de la commune organisent des randonnées pédestres et VTT, les traditionnelles Foulées briouzaines (41 ème édition cette année), un concours de confitures et un concert le samedi soir. Le lundi, le monde agricole est mis en avant avec le marché aux veaux à la cloche et une vente aux enchères de bovins normands. .

Centre bourg Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 20 10

English : Foire de la Sainte-Catherine

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Foire de la Sainte-Catherine Briouze a été mis à jour le 2025-10-13 par Flers agglo