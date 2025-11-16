Foire Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence

Foire Sainte-Maxence

La foire de Pont-Sainte-Maxence fera son retour le dimanche 16 novembre, de 9h à 18h, dans le centre-ville et la rue de la République.

Une soixantaine d’exposants seront présents et proposeront à la vente des vêtements, bijoux, parfums, des jouets, de la maroquinerie, des bonbons. Sans oublier, les emblématiques marrons ! Pour l’occasion, de nombreux commerces de la ville ouvriront leurs portes.

Ne manquez pas les deux fêtes foraines

Place d’Armes présente du 15 au 19 novembre

Place Gérard Palteau présente du 8 au 19 novembre .

Centre-ville Pont-Sainte-Maxence 60700 Oise Hauts-de-France mairie.dvacs@pontsaintemaxence.fr

English :

The Pont-Sainte-Maxence fair will be back on Sunday November 16, from 9am to 6pm, in the town center and rue de la République.

German :

Der Jahrmarkt von Pont-Sainte-Maxence kehrt am Sonntag, den 16. November, von 9.00 bis 18.00 Uhr in das Stadtzentrum und die Rue de la République zurück.

Italiano :

La fiera di Pont-Sainte-Maxence tornerà domenica 16 novembre, dalle 9 alle 18, nel centro città e in rue de la République.

Espanol :

La feria de Pont-Sainte-Maxence volverá el domingo 16 de noviembre, de 9.00 a 18.00 horas, al centro de la ciudad y a la rue de la République.

