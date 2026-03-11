Foire santé préventive et médecine douce Châteaux en fête Soudat
Domaine de Langlardie Soudat Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
2026-05-01
Foire santé préventive
Rencontres bien-être sur tout le Domaine avec des praticiens, des démonstrations et essais, ventes de produits.
Art-therapie, Biotest, Cranio sacrée, Hypnose, Massages, Méthode Alexander, Ostéopathie, Orthobionomie, Yoga, Yogamassage.
Des séances de groupes seront proposées dans le salon de la maison de caractère ainsi que des balades dans le parc. La foire s’installera aux écuries s’il fait une mauvaise météo.
Le programme détaillé sera visible à partir du 1er avril sur le site internet https://futuralanglardie.com/
Séjour au Domaine possible https://futuralanglardie.com/sejour/ .
Domaine de Langlardie Soudat 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 82 06 78 reservation@futuralanglardie.com
English : Foire santé préventive et médecine douce Châteaux en fête
Preventive health fair
Wellness meetings on the whole estate with practitioners, demonstrations and trials, product sales.
Art-therapy, Biotest, Sacred Cranio, Hypnosis, Massages, Alexander Method, Osteopathy, Orthobionomy, Yoga, Yogamassage.
