Foire santé préventive et médecine douce Châteaux en fête Soudat

Foire santé préventive et médecine douce Châteaux en fête

Domaine de Langlardie Soudat Dordogne

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

2026-05-01

Foire santé préventive

Rencontres bien-être sur tout le Domaine avec des praticiens, des démonstrations et essais, ventes de produits.

Art-therapie, Biotest, Cranio sacrée, Hypnose, Massages, Méthode Alexander, Ostéopathie, Orthobionomie, Yoga, Yogamassage.

Des séances de groupes seront proposées dans le salon de la maison de caractère ainsi que des balades dans le parc. La foire s’installera aux écuries s’il fait une mauvaise météo.

Le programme détaillé sera visible à partir du 1er avril sur le site internet https://futuralanglardie.com/

Séjour au Domaine possible https://futuralanglardie.com/sejour/ .

Domaine de Langlardie Soudat 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 82 06 78 reservation@futuralanglardie.com

English : Foire santé préventive et médecine douce Châteaux en fête

Preventive health fair

Wellness meetings on the whole estate with practitioners, demonstrations and trials, product sales.

Art-therapy, Biotest, Sacred Cranio, Hypnosis, Massages, Alexander Method, Osteopathy, Orthobionomy, Yoga, Yogamassage.

