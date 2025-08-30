FOIRE SCOLAIRE, SOLIDAIRE ET GRATUITE – FERME DE QUINCÉ Ferme de Quincé Rennes

Dons de fournitures scolaires à la ferme de Quincé

FOIRE SCOLAIRE, SOLIDAIRE ET GRATUITE – FERME DE QUINCÉ

Samedi 30 août, la Ferme de Quincé organise une foire scolaire solidaire et gratuite afin de préparer au mieux cette rentrée scolaire!

Soleil, distribution gratuite de fournitures scolaires, jeux en bois, et penses à ramener ton pique- nique !

Pour rendre cela possible, nous organisons en amont une campagne de dons, et c’est là que nous avons besoin de vous :

Aidez-nous à récolter des fournitures scolaires, cartables, trousses et autres nécessaires pour les redistribuer gratuitement à la ferme de Quincé afin que la rentrée scolaire soit accessible à toutes et à tous !

Si vous avez des fournitures scolaires, de bureau, dont vous ne vous servez plus n’hésitez pas à venir les déposer dans les différents points de collecte !

La Ferme de Quincé :

Du lundi au mercredi de 8h30h à 17h30

jeudi et vendredi de 8h30h à 21h

samedi de 16h à 21h

Le Cadran et ferme de la Harpe

Le Centre social de Villejean

Si vous n’avez pas de fournitures à donner, vous pouvez verser quelques euros dans la cagnotte pour que l’on puisse compléter la collecte :

[https://www.helloasso.com/…/foire-scolaire-solidaire-et](https://www.helloasso.com/…/foire-scolaire-solidaire-et)…

Accès :

Ferme de Quincé – Le Haut Quincé – 35000 RENNES

Vélo (environ 15 min du centre de Rennes)

Bus C4, arrêt Dulac

Bus 12, arrêt Mandela

Bus 52 et 68, arrêt Robiquette

Chemin du Haut Quincé non accessible en voiture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-30T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-30T16:00:00.000+02:00

http://www.quince.bzh

Ferme de Quincé Ferme de Quincé, Le Haut Quincé, Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35760 Ille-et-Vilaine