Informations pratiques

Habsheim

Foire Simon et Jude

Habsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-10-25

fin : 2026-10-26

Date(s) :

2026-10-25

Venez découvrir la célèbre Foire Simon et Jude de Habsheim. Cette foire d’octobre vous propose un grand marché avec plus de 400 stands dans lesquels vous pourrez trouver des articles textiles, des produits du terroir et de l’artisanat. Un concours de bovins y est aussi organisé.

La ville de Habsheim vous donne rendez-vous pour la Foire Simon et Jude, l’un des événements incontournables du Haut-Rhin. Véritable tradition régionale, cette grande fête populaire fait vibrer tout le village avec ses animations, son ambiance conviviale et son célèbre concours de bovins organisé par la Chambre d’Agriculture.

Plus de 300 stands s’installent au cœur des rues d’Habsheim rue du Général de Gaulle, rue du Maréchal Foch, rue de Kembs et rue de la Chapelle pour proposer produits du terroir, artisanat et découvertes gourmandes. C’est l’occasion rêvée de flâner, de faire de belles rencontres avec des producteurs passionnés et de soutenir le savoir-faire local. 0 .

Habsheim 68440 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 44 03 07

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English :

Come and discover the famous Simon and Jude Fair in Habsheim. This October fair offers a large market with more than 400 stands where you can find textile articles, local products and crafts. A cattle competition is also organized.

L’événement Foire Simon et Jude Habsheim a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace