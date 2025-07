Foire ukrainienne pour le Jour de l’Indépendance Fontaine Monumentale Valence

Foire ukrainienne pour le Jour de l’Indépendance Fontaine Monumentale Valence samedi 23 août 2025.

Foire ukrainienne pour le Jour de l’Indépendance

Fontaine Monumentale Boulevard Bancel Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-23 10:00:00

fin : 2025-08-23 21:00:00

Date(s) :

2025-08-23

Le 24 août, tous les ukrainiens fêtent l’indépendance de notre pays, un jour d’autant plus important que nous payons un prix énorme pour la préserver.

Venez fêter cette journée symbolique avec nous.

.

Fontaine Monumentale Boulevard Bancel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@ruta-ua.fr

English :

On August 24, all Ukrainians celebrate the independence of our country, a day made all the more important by the enormous price we pay to preserve it.

Come and celebrate this symbolic day with us.

German :

Am 24. August feiern alle Ukrainer die Unabhängigkeit unseres Landes. Dieser Tag ist umso wichtiger, als wir einen enormen Preis dafür zahlen, sie zu bewahren.

Feiern Sie diesen symbolischen Tag mit uns.

Italiano :

Il 24 agosto tutti gli ucraini celebrano l’indipendenza del nostro Paese, un giorno reso ancora più importante dall’enorme prezzo che stiamo pagando per preservarla.

Venite a festeggiare con noi questo giorno simbolico.

Espanol :

El 24 de agosto, todos los ucranianos celebramos la independencia de nuestro país, un día aún más importante por el enorme precio que estamos pagando para conservarla.

Venga a celebrar este día simbólico con nosotros.

L’événement Foire ukrainienne pour le Jour de l’Indépendance Valence a été mis à jour le 2025-07-21 par Valence Romans Tourisme