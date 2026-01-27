Foires annuelles de Millau Millau
Foires annuelles de Millau Millau mercredi 18 février 2026.
Foires annuelles de Millau
Centre-ville Millau Aveyron

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-18
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-02-18 2026-05-06 2026-06-17 2026-08-06
Quatre foires traditionnelles se tiennent à Millau
– Celle du mercredi des Cendres dite de la sauvagine (toujours le jour des Cendres soit le lendemain du Mardi Gras), le mercredi 18 février 2026,
– La grande foire du 6 mai,
– La foire du 17 mai dite de la loue ,
– La foire du 6 août.
Ces foires ont lieu en centre ville autour de la place du Mandarous et le long des boulevards attenants.
9h à 17h00
LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT VONT ETRE PERTURBÉS SUR PLUSIEURS AXES DU CENTRE-VILLE .
Centre-ville Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 50 64
English :
