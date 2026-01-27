Foires annuelles de Millau Millau

Foires annuelles de Millau

Quatre foires traditionnelles se tiennent à Millau

– Celle du mercredi des Cendres dite de la sauvagine (toujours le jour des Cendres soit le lendemain du Mardi Gras), le mercredi 18 février 2026,

– La grande foire du 6 mai,

– La foire du 17 mai dite de la loue ,

– La foire du 6 août.

Ces foires ont lieu en centre ville autour de la place du Mandarous et le long des boulevards attenants.

9h à 17h00

LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT VONT ETRE PERTURBÉS SUR PLUSIEURS AXES DU CENTRE-VILLE .

