Foires et marchés en france au XVIIIe siècle Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans

Foires et marchés en france au XVIIIe siècle

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant BU Le Mans Sarthe

Début : 2026-01-22 18:00:00

fin : 2026-01-22 19:00:00

2026-01-22

Chaque semaine durant le XVIIIe siècle, des milliers de ruraux du Maine se rendent dans la ville proche pour observer, vendre ou acheter des grains, du fil, de la laine et surtout des animaux d’élevage. Ces rencontres marchandes donnent lieu à une culture de l’échange, fondée sur une expertise fine et un face-à-face parfois rugueux mêlant honnêteté et roublardise.

Conférence animée par Benoît Musset.

Gratuit et ouvert à tous, même hors communauté universitaire.

Dans le cadre des Nuits de la lecture sur les Villes et les campagnes .

