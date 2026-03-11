Foires franches de Brive 2026 Brive-la-Gaillarde
Place de la Guierle Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-21
Comme tous les ans, en juin, la place de le Guierle de Brive va vivre au rythme des foires franches, envahie par les parfums de gaufres, crêpes, churros, nougats, glaces, et autres gourmandises, où raisonneront musiques, rires et cris des enfants tout au long de ces deux semaines. Manèges enfantins, pêches aux canards, tir à la carabine, manèges à sensations, simulateurs,… et de nombreuses autres attractions en tous genres vont faire battre le cœur de ville pour que petits et grands passent de jolis moments.
Feu d’artifice les 6 et 21 juin à 22h30
Place de la Guierle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
