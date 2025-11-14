FoirExpo Quai Soubeyran Crest
FoirExpo Quai Soubeyran Crest vendredi 14 novembre 2025.
FoirExpo
Quai Soubeyran Espace Soubeyran Crest Drôme
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-16
2025-11-14
Animations & spectacles Artisans & gastronomie locale
Quai Soubeyran Espace Soubeyran Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 30 48 20 foire.crest@gmail.com
English :
Entertainment & shows Craftsmen & local gastronomy
German :
Unterhaltung & Aufführungen Handwerker & lokale Gastronomie
Italiano :
Intrattenimento e spettacoli Artigiani e gastronomia locale
Espanol :
Entretenimiento y espectáculos Artesanía y gastronomía local
L’événement FoirExpo Crest a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme