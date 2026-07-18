Informations pratiques

Crest

FoirExpo de Crest

Espace Soubeyran Crest Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-06

Sur plus de 4 000 m² d’exposition, vivez trois jours d’animations, de spectacles, de découvertes artisanales, gastronomiques et automobiles dans une ambiance festive et familiale. Soirée festive le samedi soir !

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Espace Soubeyran Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 30 48 20 foire.crest@gmail.com

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English :

Over 4,000 m² of exhibition space, enjoy three days of entertainment, shows, crafts, gastronomic and automotive discoveries in a festive, family-friendly atmosphere. Festive evening on Saturday night!

L’événement FoirExpo de Crest Crest a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme