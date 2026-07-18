FoirExpo de Crest Crest
vendredi 6 novembre 2026 · Crest
Informations pratiques
Crest
FoirExpo de Crest
Espace Soubeyran Crest Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-06
Sur plus de 4 000 m² d’exposition, vivez trois jours d’animations, de spectacles, de découvertes artisanales, gastronomiques et automobiles dans une ambiance festive et familiale. Soirée festive le samedi soir !
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Espace Soubeyran Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 30 48 20 foire.crest@gmail.com
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English :
Over 4,000 m² of exhibition space, enjoy three days of entertainment, shows, crafts, gastronomic and automotive discoveries in a festive, family-friendly atmosphere. Festive evening on Saturday night!
L’événement FoirExpo de Crest Crest a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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