FOIR’EXPO Grand hall, Satellite, Hall’e, Extérieur Perpignan jeudi 16 avril 2026.
Début : 2026-04-16 10:00:00
fin : 2026-04-20 20:00:00
2026-04-16
Parc des expositions 41ème édition de la Foirexposition de Perpignan
Grand hall, Satellite, Hall’e, Extérieur Avenue du Palais des Expositions Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 68 26 26 congrexpo@congres-perpignan.com
English :
Parc des expositions 41st Foirexposition de Perpignan
German :
Parc des expositions 41. Ausgabe der Foirexposition de Perpignan
Italiano :
Parc des expositions 41a Fiera di Perpignan
Espanol :
Parque de exposiciones 41ª feria de Perpiñán
L’événement FOIR’EXPO Perpignan a été mis à jour le 2025-08-06 par PERPIGNAN TOURISME