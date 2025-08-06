FOIR’EXPO Grand hall, Satellite, Hall’e, Extérieur Perpignan

FOIR’EXPO Grand hall, Satellite, Hall’e, Extérieur Perpignan jeudi 16 avril 2026.

FOIR’EXPO

Grand hall, Satellite, Hall’e, Extérieur Avenue du Palais des Expositions Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 10:00:00

fin : 2026-04-20 20:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Parc des expositions 41ème édition de la Foirexposition de Perpignan

.

Grand hall, Satellite, Hall’e, Extérieur Avenue du Palais des Expositions Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 68 26 26 congrexpo@congres-perpignan.com

English :

Parc des expositions 41st Foirexposition de Perpignan

German :

Parc des expositions 41. Ausgabe der Foirexposition de Perpignan

Italiano :

Parc des expositions 41a Fiera di Perpignan

Espanol :

Parque de exposiciones 41ª feria de Perpiñán

L’événement FOIR’EXPO Perpignan a été mis à jour le 2025-08-06 par PERPIGNAN TOURISME